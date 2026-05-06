77% калининградцев считают День Победы своим главным праздником — опрос

День Победы остаётся самым значимым праздником для жителей Калининградской области — его называют личным 77% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании SuperJob.

На втором месте после 9 Мая оказался Новый год — его важным считают 71% респондентов. Далее следуют Международный женский день (49%), Рождество Христово (42%) и День защитника Отечества (39%). Меньше всего откликов получили Праздник Весны и Труда (30%), День России (25%) и День народного единства (18%). При этом 8% признались, что ни один официальный праздник не имеет для них личного значения.

Высоким остаётся и уровень поддержки общественных инициатив, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. «Георгиевскую ленточку» одобряют 88% жителей региона, а акцию «Бессмертный полк» — 90%. Женщины выражают поддержку этим инициативам чаще мужчин.

Респонденты делились и своими эмоциями: «Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее», — отмечали участники опроса. Другие говорили: «Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию».  

Были и критические замечания — в основном о формальном отношении к символам: «В основном это стало флешмобом. Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память». Тем не менее общий уровень поддержки памятных акций остаётся практически максимальным.

Опрос проводился с 23 апреля по 4 мая. 

7 и 8 мая репетиций парада Победы в Калининграде не будет.

День Победы 2026 в Калининградской области
