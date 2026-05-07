15:50

Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые посетят Москву 9 Мая

  1. Россия и мир
Автор:

Опубликован список глав иностранных делегаций, которые посетят Москву 9 Мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Россию прилетят 9 высокопоставленных персон:

  1. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой;
  2. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
  3. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;
  4. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
  5. Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
  6. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев;
  7. Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран;
  8. Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;
  9. Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Российские дипмиссии в европейских странах готовы к возможным провокациям в период празднования 9 Мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тема:
День Победы 2026 в Калининградской области
Свежие новости по теме
В Берлине задержали двух человек после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке
09 мая 2026
18:17
Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»
09 мая 2026
17:18
В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов
09 мая 2026
15:56
Танки Т-34, «Катюша» и тысяча военных: как в Калининграде прошёл парад в честь 9 Мая (фоторепортаж)
09 мая 2026
13:18
Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру
09 мая 2026
10:17
Все новости по теме
3 640
Политика Памятные и праздничные даты