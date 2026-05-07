Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые посетят Москву 9 Мая

Опубликован список глав иностранных делегаций, которые посетят Москву 9 Мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В Россию прилетят 9 высокопоставленных персон:
- Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой;
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев;
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран;
- Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;
- Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Российские дипмиссии в европейских странах готовы к возможным провокациям в период празднования 9 Мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.