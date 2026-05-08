«Хороших много»: какие кинокартины калининградцы считают лучшими о ВОВ

Жители Калининграда назвали самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Лидером стала картина «В бой идут одни старики». Об этом говорят результаты открытого опроса SuperJob и КИОН.

Фильм Леонида Быкова набрал 18% голосов. На втором месте — «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого (15%), замкнула тройку лидеров лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%).

По 4% голосов получили «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» набрали по 2%. Ещё по 1% респондентов выбрали «Судьбу человека», «Брестскую крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезду», «Балладу о солдате» и «Летят журавли».

4% участников опроса признались, что выделить одну картину невозможно — хороших фильмов о войне, по их словам, слишком много. Ещё 3% военные фильмы не смотрят вовсе.

Среди женщин безусловный лидер — «А зори здесь тихие». Калининградки также чаще отмечали «Офицеров». Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри».

Опрос проводился с 14 по 22 апреля.

Россия с 00:00 8 мая объявила перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

