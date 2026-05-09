Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру

Телеканалы и крупные издания из разных стран ведут прямые трансляции парада на Красной площади, посвящённого 81‑й годовщине Победы. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 9 мая.

В Москве проходит военный парад, который принимает президент России Владимир Путин. В этом году мероприятие проходит в сокращённом формате, однако внимание иностранных медиа к нему остаётся высоким.

Парад транслируют на своих YouTube‑каналах британские издания Sun и Telegraph, немецкая газета Welt, китайский телеканал CGTN, South China Morning Post и агентство Associated Press. Индийские СМИ — Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18 — также запустили прямой эфир. Кадры с Красной площади в реальном времени показывают и в телевизионном эфире: трансляцию ведут американский канал CNN и британский Sky News.

