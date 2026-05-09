10:17

Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру

  1. Россия и мир
Автор:

Телеканалы и крупные издания из разных стран ведут прямые трансляции парада на Красной площади, посвящённого 81‑й годовщине Победы. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 9 мая.

В Москве проходит военный парад, который принимает президент России Владимир Путин. В этом году мероприятие проходит в сокращённом формате, однако внимание иностранных медиа к нему остаётся высоким.

Парад транслируют на своих YouTube‑каналах британские издания Sun и Telegraph, немецкая газета Welt, китайский телеканал CGTN, South China Morning Post и агентство Associated Press. Индийские СМИ — Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18 — также запустили прямой эфир. Кадры с Красной площади в реальном времени показывают и в телевизионном эфире: трансляцию ведут американский канал CNN и британский Sky News.

Онлайн-репортаж о параде на Красной площади можно прочитать здесь.

В центре Сеула 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка» и праздничный концерт, в которых приняли участие послы России и Беларуси, россияне, живущие в Южной Корее, и местные жители.

Тема:
День Победы 2026 в Калининградской области
Свежие новости по теме
В Берлине задержали двух человек после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке
09 мая 2026
18:17
Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»
09 мая 2026
17:18
В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов
09 мая 2026
15:56
Танки Т-34, «Катюша» и тысяча военных: как в Калининграде прошёл парад в честь 9 Мая (фоторепортаж)
09 мая 2026
13:18
Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру
09 мая 2026
10:17
Все новости по теме
2 598
Памятные и праздничные даты