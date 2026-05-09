«Бессмертный полк» в Сеуле: тысячи участников, концерт и слова о памяти

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В центре Сеула 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка» и праздничный концерт, в которых приняли участие послы России и Беларуси, россияне, живущие в Южной Корее, и местные жители. Об этом пишет РИА Новости.

Акцию организовали Координационный совет российских соотечественников в Республике Корея, посольство РФ и Россотрудничество. Утром участники собрались в сквере возле российского диппредставительства. Здесь раздавали георгиевские ленточки, памятные листовки и красные шары, звучали военные песни.

«Мы помним предков, приходим на «Бессмертный полк» каждый год», — сказал один из юных участников марша.

После церемонии колонна россиян и южнокорейцев прошла по улицам города к Центру дружбы и искусства, где состоялся концерт ко Дню Победы «Жди меня, и я вернусь». Многие несли портреты родственников, погибших на фронте, флаги и баннеры.

Среди участников были и корейцы, интересующиеся российской историей. Некоторые пришли в форме реконструкторов Советской армии. Студент местного университета по фамилии Ким отметил: «Советский Союз внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии. Это невозможно отрицать, как бы ни пытались некоторые страны».

Перед концертом наградили победителей детского конкурса рисунков «Я хочу, чтобы не было войны». Посол России Георгий Зиновьев поздравил участников и заявил, что такие мероприятия объединяют соотечественников в Корее. Он подчеркнул, что победа в войне «подарила нам жизнь, мирное небо и свободу». Посол Беларуси Андрей Чернецкий назвал День Победы «моральным ориентиром» и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

На концерте прозвучали песни и стихи военных лет, в том числе «Синий платочек», «Огонек» и «Смуглянка».