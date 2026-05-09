В КЖД прокомментировали появление «Ласточки» с московскими маршрутами и неработающей дверью

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Электричка с маршрутами Москвы появилась на линии Калининград — Светлогорск, так как транспорт как можно скорее отправили работать. Об этом «Клопс» рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

В организации пояснили, что в связи с плановым регламентным обслуживанием двух электропоездов «Ласточка», которое проходит за пределами региона, на магистраль паромом временно поставили поезд № 157, ранее курсировавший на МЦД‑3. С 1 мая все пригородные поезда Калининградской железной дороги переведены на летний график, поэтому новый состав почти сразу был поставлен на линию.

Одновременно в вечернее и ночное время проводились работы по удалению навигации с остановками МЦД‑3. Утром 7 мая поезд № 157 вышел на маршруты без навигации другого региона, сообщили в Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава. Там также подтвердили, что одна дверь вагона не работала (читатели заметили две неработающие двери). В КЖД отметили, что сейчас выясняется, произошло это из-за технического сбоя или вандализма. По регламенту эксплуатация поезда с одной неисправной дверью допускается.

В настоящее время на маршрутах курсируют 11 электропоездов «Ласточка». На период обслуживания планируется поступление еще одного состава, чтобы обеспечить выполнение летнего графика движения пригородных поездов. Все эксплуатируемые поезда оснащены исправными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха.