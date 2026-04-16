Арендаторы ТЦ «Гиант» оценили общий ущерб от пожара в 400 млн рублей

Пожар в ТЦ «Гиант» стал крупнейшим происшествием в Калининградской области, где пострадали столько предпринимателей. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Юринат», экс-президент Балтийского делового Клуба Юрий Дергачёв на круглом столе, посвящённом обсуждению ситуации с «Гиантом».

Мероприятие прошло в четверг, 16 апреля, в медиагруппе «Западная пресса» в рамках проекта «Клопс. Эксперты». В нём приняли участие представители регионального правительства, Центра «Мой бизнес», страховых компаний, Балтийского делового Клуба, собственника торгового центра, а также пострадавшие арендаторы. В ходе круглого стола собравшиеся рассмотрели несколько вопросов: ситуацию с работой системы пожаротушения; необходимость проведения экспертизы и оценки ущерба; кражи товаров из сгоревшего здания; отсутствие страховок у подавляющего большинства арендаторов и перспективы восстановления ТЦ.

Как отметил Юрий Дергачёв, в Балтийском деловом Клубе накануне обсуждали ситуацию с «Гиантом».

«Прежде всего, хотел бы выразить от имени клуба, от себя лично, сожаление и понимание боли предпринимателей, как арендаторов, так и арендодателей, — подчеркнул Юрий Дергачёв. — Потому что на самом деле такого масштабного события, которое бы коснулось такого количества предпринимателей, у нас в регионе мы не припомнили».

Как сообщил глава инициативной группы арендаторов ТЦ «Гиант» Павел Поникаровский, по оценке пострадавших, общий размер ущерба превысил 400 млн рублей. «Это без ущерба самому зданию торгового центра», — сказал он.

Юрий Дергачёв считает, что в настоящее время необходимо решить два основных вопроса. Во-первых, оказать поддержку арендаторам в проведении экспертизы их сгоревших помещений, остатков товара и оценке ущерба. Ведь не все из них располагают возможностями оплатить такие работы. Во-вторых, как можно быстрее освободить ТЦ от товаров и оборудования арендаторов. Но это возможно лишь после проведения экспертизы.

«Это необходимо, чтобы позволить коллегам (собственнику ТЦ — ред.) быстрыми темпами расчистить помещение и приступить к восстановлению этого торгового центра, потому что они тоже пострадавшая сторона, — отметил Юрий Дергачёв. — Возможно, потребуется помощь регионального правительства с точки зрения того, как эту экспертизу организовать. Может быть, использовать фонд поддержки предпринимательства».

Со своей стороны лично Юрий Дергачёв предложил пострадавшим предпринимателям, кому это необходимо, временно разместить свои товары на складах компании «Юринат». Что касается оплаты, то бизнесмен гарантировал льготные условия.

«Думаю, что с точки зрения стоимости это будет фактически минимальная стоимость, связанная только с затратами на персонал, не больше того. В нашем клубе состоят владельцы нескольких компаний, у кого есть объекты недвижимости, я думаю, что они тоже пойдут навстречу», — заявил экс-президент БДК.