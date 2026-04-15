В мае здание сгоревшего ТЦ «Гиант» на Московском проспекте планируют закрыть фасадной сеткой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде здание торгового центра «Гиант», пострадавшего после крупного пожара в начале апреля, планируют закрыть фасадной сеткой. Об этом «Клопс» сообщил представитель собственника объекта.

Сейчас решение прорабатывают вместе с инженерными и строительными службами, а также с региональным Фондом капитального ремонта. Предполагается, что фасадную сетку установят в мае — после завершения процедур, связанных с оформлением документов о пожаре, и подготовительных работ.

Светлое полотно с надписью о проведении ремонтных работ закроет строительные леса и сгоревшие помещения», — заявил представитель владельца ТЦ.