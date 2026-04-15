В мае здание сгоревшего ТЦ «Гиант» на Московском проспекте планируют закрыть фасадной сеткой

В Калининграде здание торгового центра «Гиант», пострадавшего после крупного пожара в начале апреля, планируют закрыть фасадной сеткой. Об этом «Клопс» сообщил представитель собственника объекта.

Сейчас решение прорабатывают вместе с инженерными и строительными службами, а также с региональным Фондом капитального ремонта. Предполагается, что фасадную сетку установят в мае — после завершения процедур, связанных с оформлением документов о пожаре, и подготовительных работ.

Светлое полотно с надписью о проведении ремонтных работ закроет строительные леса и сгоревшие помещения», — заявил представитель владельца ТЦ.

Пожар в ТЦ «Гиант» оставил без работы 73 предпринимателей, арендовавших площади в здании. Свои убытки они оценивают в миллионы рублей. Власти обещали помочь пострадавшему бизнесу.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
Погорельцы из ТЦ «Гиант» после пожара пострадали от мародёров
17 апреля 2026
15:25
Арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант» объяснили, почему у них не было страховки
17 апреля 2026
13:10
«Использовался источник открытого огня»: после пожара в ТЦ «Гианте» в Калининграде возбудили уголовное дело
17 апреля 2026
09:00
Арендаторы ТЦ «Гиант» оценили общий ущерб от пожара в 400 млн рублей
16 апреля 2026
19:37
В мае здание сгоревшего ТЦ «Гиант» на Московском проспекте планируют закрыть фасадной сеткой
15 апреля 2026
19:34
Все новости по теме
