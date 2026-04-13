Во время пожара в «Гианте» сгорел планетарий, его основатель потерял все вложенные в него 5 млн рублей

Потери Калининградского планетария от пожара в ТЦ «Гиант», где он располагался, составили 5 млн рублей. Об этом сообщил основатель и директор учреждения Константин Гуськов в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По его словам, это вся сумма, которая была туда вложена. Имущество не было застраховано. Сам директор ещё не был в здании после происшествия.

«В эти дни даже арендаторов никого не допускали, потому что вели следственные действия, выясняли причину пожара, — отметил Гуськов. — Я пока там ещё не был, но я думаю, что на днях съезжу и посмотрю, как это всё там происходило. И вообще, я думаю, что то оборудование, которое было, оно же состоит из электронных компонентов, и его уже не спасти. Практически всё сгорело. Если даже не сгорело, а оплавилось, то восстановлению не подлежит. Конечно, трагедия для региона, но мы не опускаем руки. У нас есть очень интересные инициативы, которые мы готовы смотреть с нашим правительством, с властями».

Впрочем, как подчеркнул директор планетария, пока власти не предложили никакой помощи: «Пока никаких вопросов и обсуждений не поступало, но я думаю, что мы сами первыми будем инициаторами».

Константин Гуськов поблагодарил неравнодушных калининградцев, которые объявили сбор средств в поддержку планетария.

«Большое спасибо им, конечно, — сказал он. — Принимать или не принимать эти финансовые средства — это уже вопрос открытый, и будем заниматься. Но тех денег для восстановления, которые собрали наши калининградцы, скорее всего, не хватит. Возможно, мы реализуем на другие задачи: либо на документы, либо на экспертизы, потому что сейчас тоже говорить об этом очень рано».