«У них просто не стало части жизни»: как калининградцы помогают погорельцам из ТЦ «Гиант»

Многие калининградцы хотят помочь предпринимателям, чьи магазины сгорели в ТЦ «Гиант». Кто-то сам однажды потерял бизнес и не понаслышке знает, как страшно, когда всё рушится в одночасье. «Клопс» поговорил с теми, кто готов оказать бесплатную поддержку.

Бесплатная экспертиза По словам руководителя бюро судебной экспертизы Елены Щавелевой, она увидела в сети пост бизнесмена, не калининградца, призывавшего помогать всем миром. «К нам уже обратился магазин канцтоваров и кинотеатр «Люмен». Пусть он не малое предпринимательство, но мы решили всем помочь, потому что понимаем — в такой ситуации могли оказаться все», — говорит собеседница «Клопс». По словам Елены, люди растеряны. Многих ещё не пустили в их магазины. Эксперт советует сначала составить списки того, что имелось до пожара. «А потом обращаться к нам — на бесплатной основе, естественно. Эксперты выйдут на место, когда будет доступ. Особенно хочется помочь маленьким предпринимателям, у которых сгорело и оборудование торговое, и сам товар», — рассказывает Елена.

Информация в соцсетях Управляющая баром «Джентлмены» Светлана Третьякова предложила опубликовать пост в поддержку пострадавших. Каждый предприниматель может рассказать в соцсетях заведения о том, где ещё есть его торговые точки. Уже обратились «Каприз» и Kidsmax. Виктория Назарова бесплатно публикует информацию о пострадавших на своих ресурсах с большой аудиторией — «Куда сходить в Калининграде» и «TOP PLACE». К ней обратились «Каприз» и «Красота», а кинотеатр «Люмен» сделал репост. «Мне это ничего не стоит, а для предпринимателей это будет большая поддержка», — говорит Виктория.

Фото: Светлана Третьякова, Виктория Назарова

Машина и рабочие руки Победительница шоу на телеканале «Пятница», та самая весёлая «баба Лена» Елена Петрова готова предоставить свою машину и другую помощь: «Я могу приехать, помочь всё почистить. Может быть, кому-то на пару месяцев нужно будет помещение — могу предоставить. У меня есть детская студия для малышей до семи лет, туда могут приехать аниматоры из таких же пострадавших в пожаре центров, если их клиенты требуют вернуть деньги», — говорит Елена. Она тоже готова размещать информацию в своих соцсетях. К Елене уже обратился магазин косметики Keauty с просьбой напомнить горожанам о других их точках. По словам блогера, она сама бизнесвумен и понимает, как тяжело сейчас приходится погорельцам.

Фото: Елена Петрова

Место для товара Владелица сети магазинов женской одежды «Это ты» Евгения готова выделить в своём салоне рейл для товаров предпринимателей из ТЦ «Гиант». «Представляю: вот вечером всё было хорошо, а утром они проснулись в другом для себя мире. У них просто не стало части их жизни. И хотелось бы выразить поддержку», — говорит собеседница «Клопс». Евгения рассказала, что в 2020 году попала в серьёзную аварию, сломала обе ноги и руку и долго была прикована к кровати: «Меня очень поддержали мои подписчики. Это дорогого стоит. Я с некоторыми до сих пор достаточно близко общаюсь».