«Удалось отстоять мебельный магазин, хотя предпосылки были»: глава управления МЧС — о пожаре в ТЦ «Гиант»

Пламя с горящего «Гианта» могло перекинуться на соседний мебельный магазин, но пожарным удалось это предотвратить. Подробности о пожаре рассказал начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 6 апреля.

«Осложнялось тушение пожара очень быстрым распространением. Вчера ещё ветер был сильный. И наличие, конечно, вентилируемых фасадов. Распространение было практически мгновенным. Торговые залы, кинозалы и детскую игровую удалось отстоять. На мебельный торговый центр пламя не перекинулось, хотя такие предпосылки были», — заявил Емельянов.

Общая площадь пожара, включая фасад и внутренние помещения, превысила 6 тысяч квадратных метров.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности всей нашей системе РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — ред.). Это и медицинское направление, и правоохранительное, ГАИ, УМВД. Все сработали очень хорошо. И Елена Ивановна [Дятлова] изыскала возможность, и ребятам привезли горячий чай и бутерброды. За что огромное спасибо!» — заключил Емельянов.

Сейчас ведётся доследственная проверка. Рассматривается несколько версий пожара.