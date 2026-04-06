«Удалось отстоять мебельный магазин, хотя предпосылки были»: глава управления МЧС — о пожаре в ТЦ «Гиант»

Пламя с горящего «Гианта» могло перекинуться на соседний мебельный магазин, но пожарным удалось это предотвратить. Подробности о пожаре рассказал начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 6 апреля.
«Осложнялось тушение пожара очень быстрым распространением. Вчера ещё ветер был сильный. И наличие, конечно, вентилируемых фасадов. Распространение было практически мгновенным. Торговые залы, кинозалы и детскую игровую удалось отстоять. На мебельный торговый центр пламя не перекинулось, хотя такие предпосылки были», — заявил Емельянов.
Общая площадь пожара, включая фасад и внутренние помещения, превысила 6 тысяч квадратных метров.
«Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности всей нашей системе РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — ред.). Это и медицинское направление, и правоохранительное, ГАИ, УМВД. Все сработали очень хорошо. И Елена Ивановна [Дятлова] изыскала возможность, и ребятам привезли горячий чай и бутерброды. За что огромное спасибо!» — заключил Емельянов.
Сейчас ведётся доследственная проверка. Рассматривается несколько версий пожара.
Днём в воскресенье, 5 апреля, одной из первых пламя заметила сотрудница ТЦ, вышедшая на улицу покурить. Сначала она подумала, что горит мусорка, но, подняв голову, увидела огонь наверху. После этого началась срочная эвакуация.