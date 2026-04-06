Жители домов на Московском проспекте несли пожарным к горящему «Гианту» воду и перекус (фото)

Жители домов на Московском проспекте в Калининграде приносили пожарным, тушившим горящий ТЦ «Гиант», воду и перекусы. Об этом рассказала «Клопс» калининградка Оксана, одна из тех, кто не смог остаться в стороне.

Днём в воскресенье, 5 апреля, когда случилось несчастье, Оксана была дома. Всё разыгралось буквально у них на глазах. На протяжении нескольких часов люди наблюдали в окно, как борются с пламенем пожарные расчёты.

«Видим, люди там столько часов без воды, без еды, без ничего, — рассказывает женщина. — Вечер уже, детей уже пора укладывать спать. Мужу говорю: нет, я всё-таки пойду схожу, отнесу воды».

Оксана созвонилась с подругой, та идею поддержала. По дороге женщины зашли в магазин — купили конфет, несколько литров питьевой воды, пластиковые стаканы, сыра, колбасной нарезки.

«Оцепление, естественно, нас не пускало, — рассказывает Оксана. — Но нас разве остановишь? Там же пожарные уже такие замученные, столько часов! Им бы хоть конфетку в рот кинуть, хоть какая-то глюкоза. Мы уговорили их».

Один из сотрудников проводил калининградок к стоящей в стороне пожарной машине, там они и оставили свои припасы. Поговорить с кем-то из расчёта было невозможно. Но позже, уже из-за оцепления, Оксана видела, как во время кратких передышек те подходили к машине и с явным облегчением наливали себе воды.

Доброе дело не осталось единичным: огнеборцев поддерживали многие. Им приносили газировку и минералку, шашлыки, шаверму из соседних палаток. Коллектив одного из соседних ресторанов прислал «целые баулы — и пиццу, и суши».

«Это было решение команды, — пояснил хозяин заведения Максим Здрадовский, который сам узнал о пожаре из новостей. — Горжусь ими! Для меня это показатель зрелости».