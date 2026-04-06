Пожар в ТЦ «Гиант» и гибель мальчика в Мамоново: 7 событий, которые обсуждали в первые апрельские выходные

Торговый центр «Гиант» на Московском проспекте охватило огнём, а в Мамоново от удара током погиб 14-летний мальчик — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В воскресенье, 5 апреля, загорелся ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. На месте работали 7 бригад скорой помощи и 17 пожарных машин. В пожаре пострадали три человека. Ближе к полуночи возгорание удалось полностью ликвидировать, спасатели взялись за разбор завалов.
2. В Мамоново 14-летний подросток погиб от удара током на трансформаторной подстанции. Трагедия произошла вечером в субботу, 4 апреля, на улице Тельмана: мальчик залез на опору, находившуюся под напряжением 15 000 вольт, и потерял сознание на высоте около семи метров. Спасатели сняли тело подростка. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Гурьевский МСО СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
3. В Калининграде на улице Пацаева утром в воскресенье, 5 апреля, загорелся двухэтажный дом старой постройки. Огонь охватил четырёхкомнатную квартиру и частично перекинулся на кровлю. Площадь пожара достигла 250 м². На месте ЧП работали 25 пожарных и пять единиц техники. Никто не пострадал.
4. Вечером в субботу, 4 апреля, на перекрёстке улиц Гагарина и Орудийной в Калининграде столкнулись три автомобиля, включая машину скорой помощи и такси. Пострадал как минимум один человек, его госпитализировали. На месте работали медики, сотрудники ГАИ и пожарные. Движение на участке было частично перекрыто.
5. В тот же день в посёлке Новомосковское 16-летний подросток на питбайке при повороте влетел в бетонный столб. С тяжёлыми травмами он был госпитализирован.
6. В воскресенье, 5 апреля, католики Калининградской области отметили Пасху: в храмах прошли ночные торжественные службы, верующие зажигали свечи от нового огня и молились. Богослужение прошло в костёле Святого Адальберта.
7. В выездном матче с «Динамо» Махачкала «Балтика» сыграла вничью 2:2. У калининградцев отличились Брайан Хиль, забивший рекордный 13-й гол в сезоне, и Сергей Варатынов. Дебютировавший бразилец Дерик Ласерда забить гол не смог.