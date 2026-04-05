В Калининграде жителей улицы Пацаева ночью разбудил мощный столб огня в окне немецкого дома (видео)

В Калининграде на улице Пацаева ночью загорелся двухэтажный немецкий дом. Очевидцы сняли пожар и поделились кадрами с «Клопс» в воскресенье, 5 апреля.

О ЧП стало известно около 6:00. По словам очевидцев, огонь охватил верхнюю часть здания. Из чердачного окна вырывалось мощное пламя, над крышей поднимался густой дым. На месте работали пожарные. Были ли пострадавшие, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.

Обновлено в 10:05

По информации регионального МЧС, в доме на Пацаева горела четырёхкомнатная квартира, огонь частично перекинулся на перекрытия кровли. Площадь пожара составила 250 м2, с ним боролись 25 человек и пять спецмашин. Пламя не успело распространиться дальше. Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.