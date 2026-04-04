Сняли с высоты семь метров: в Мамоново от удара током погиб 14-летний мальчик (фото с места ЧП)

В Мамоново 14-летний мальчик погиб от удара током. Об этом «Клопс» сообщают источники в экстренных службах региона, информацию подтвердили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Трагедия произошла на ул. Тельмана, 2А в субботу, 4 апреля, около 18:45. Поступила информация о том, что подросток залез на опору трансформаторной подстанции, которая была под напряжением 15000 В, и получил удар током. Он находился без сознания на высоте около семи метров. На место вызвали спасателей МЧС, пожарных и дежурного электрика. Добраться до пострадавшего смогли после отключения напряжения. В 19:25 спасатели при помощи альпснаряжения поднялись к ребёнку и спустили на землю тело без признаков жизни.

На месте происшествия работает полиция. В региональном СКР пояснили, что туда выехали следователи. Информация о происшествии уточняется.