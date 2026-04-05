23:33

Пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант»

  1. Происшествия
Автор:
Пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде после ликвидации открытого горения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«На пожаре в торговом центре объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

Борьба с огнём заняла свыше девяти часов. Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил спасателей в своём телеграм-канале.

В Калининграде при тушении пожара в торговом центре «Гиант» пострадали двое спасателей.

Тема:
Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
4 108
Происшествия