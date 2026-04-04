Играли на заброшенной территории: СК возбудил дело после гибели подростка от удара током в Мамоново

Возбуждено уголовное дело после гибели подростка от удара током в Мамоново. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Гурьевским МСО СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели подростка в результате поражения электрическим током.
По предварительным данным, несовершеннолетние играли на заброшенной производственной территории. Мальчик влез на опору трансформаторной подстанции, находившуюся под напряжением, и получил электротравму, от которой скончался.
«В настоящее время следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия. Выполняется полный комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие трагедии», — пояснили в ведомстве.
Трагедия произошла 4 апреля на ул. Тельмана в Мамоново. Тело мальчика сняли спасатели с семиметровой высоты, после отключения напряжения. Прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.