Играли на заброшенной территории: СК возбудил дело после гибели подростка от удара током в Мамоново

Возбуждено уголовное дело после гибели подростка от удара током в Мамоново. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Гурьевским МСО СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели подростка в результате поражения электрическим током.

По предварительным данным, несовершеннолетние играли на заброшенной производственной территории. Мальчик влез на опору трансформаторной подстанции, находившуюся под напряжением, и получил электротравму, от которой скончался.

«В настоящее время следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия. Выполняется полный комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие трагедии», — пояснили в ведомстве.