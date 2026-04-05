Евсеев отобрал очки у Талалаева, а Хиль установил рекорд «Балтики»

«Балтика» не смогла удержать победу в выездном поединке с махачкалинским «Динамо», сыграв вничью 2:2. Трансляцию встречи вёл телеканал «Матч ТВ».

На 15-й минуте встречи Брайан Хиль воспользовался ошибкой обороны хозяев. Убежал один на один с Давидом Волком и послал мяч в дальний угол ворот. Этот гол оказался 13-м для нападающего в сезоне — рекорд для форвардов балтийцев.

В начале второго тайма лучший снайпер хозяев Гамид Агаларов после флангового навеса переиграл в воздухе Чивича и сравнял счёт в матче. А на 70-ой минуте арбитры после видеопросмотра назначили пенальти,усмотрев нарушения правил в действиях Натана Гассама против всё того же Агаларова. Сам пострадавший послал мяч точно в угол. Отчаянный прыжок Максима Бориско не помог калининградцам.

За 10 минут до конца матча Сергей Варатынов замкнул на дальней штанге навес Ильи Петрова с углового и восстановил статус-кво. Кстати, у «Балтики» во втором тайме впервые появился на поле бразильский нападающий Дерик Ласерда, который имел пару голевых шансов, но не реализовал эти возможности.