Давка, дым и шок от горящих у выхода машин: что пережили посетители полыхавшего ТЦ «Гиант»

Пожар в торговом центре «Гиант» вызвал толчею у некоторых выходов. Очевидцы рассказали «Клопс», как загорелось здание и как проходила эвакуация. Имена изменены.

Днём в воскресенье, 5 апреля, одной из первых пламя заметила сотрудница ТЦ, вышедшая на улицу покурить. Сначала она подумала, что горит мусорка, но, подняв голову, увидела огонь наверху. После этого началась срочная эвакуация.

«Всех начали выводить, люди побежали к центральному выходу. Там уже было много дыма. По громкой связи пытались объявлять, но она не работала», — рассказала очевидица.

Сотрудники ТЦ открывали выходы и помогали посетителям покинуть здание. Даже когда помещение заполнилось дымом, персонал продолжал проверять, не остался ли кто-то внутри.

Как рассказала другая свидетельница, эвакуация из детского центра «Арлепарк» началась уже через 3–4 минуты после первых признаков пожара.

Не все сразу восприняли тревогу всерьёз. Работница одной из торговых точек говорит, что в последние две недели сигнализация в ТЦ срабатывала по несколько раз в день. «Сотрудники привыкли и перестали реагировать», — пояснила Людмила.

Евгений, который вместе с женой привёл детей в игровой центр, рассказал, что сначала сигнализация действительно сработала, но затем её отключили. Спустя некоторое время людей начали эвакуировать. Уже был виден дым.

По словам калининградца, персонал в целом действовал слаженно и подсказывал, где находятся запасные выходы, однако часть сотрудников растерялась.

«Возле входа началась давка. Пришлось брать детей на руки, чтобы их не задавили», — отметил мужчина.

По его словам, всего за несколько минут в здании уже стоял густой дым. Несмотря на это, сотрудники «Арлепарка» оставались внутри до последнего и выводили посетителей через запасные выходы.

Дарья рассказала, что сначала многие приняли сработавшую сигнализацию за учебную тревогу и не спешили покидать помещение. Ситуация изменилась, когда сотрудники начали выводить людей. По её словам, основной поток посетителей направился к центральному выходу, из-за чего там образовалась толкучка. Позже открыли пожарный выход, что помогло ускорить эвакуацию.

«Дым распространился очень быстро — буквально за пару минут стало трудно что-либо увидеть», — отметила девушка и добавила, что в «Арлепарке» посетителям раздавали влажные марлевые повязки, чтобы облегчить дыхание. Очевидцы уверяют: в детском клубе было не менее сотни человек.

Некоторые автомобили, припаркованные рядом с ТЦ, получили повреждения. Один из водителей сообщил, что его машина частично оплавилась, но её успели отогнать. Другому повезло меньше: пока он бежал к машине, на неё упали горящие конструкции. В шоке были даже очевидцы: машина почти новая.