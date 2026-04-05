В объезд Московского: как изменились схемы движения автобусов и троллейбусов из-за пожара в ТЦ «Гиант»

Из-за крупного пожара в «Гианте» полностью перекрыли участок Московского проспекта в районе самого калининградского ТЦ. Движение общественного транспорта в этой части города серьёзно скорректировано, сообщили «Клопс» в администрации города.

Как пошли автобусы

№28 и №74: направлены через ул. 9 Апреля, второй эстакадный мост, ул. Дзержинского и Емельянова, далее — по привычным схемам.

№29: следует через ул. Литовский Вал, Гагарина и Мелиоративную.

№37: едет через ул. Литовский Вал, ул. Гагарина, Молодой Гвардии, ул. 3-го Белорусского фронта, ул. Рихарда Зорге до Аксакова. В обратном направлении — по тому же пути.

№39: курсирует по ул. Маршала Покрышкина, ул. 3-го Белорусского фронта, Рихарда Зорге и Аксакова.

№87 и №88: движение сокращено. Автобусы доезжают до пересечения Московского проспекта с Литовским валом, после чего разворачиваются и следуют обратно.

Изменили схему и междугородние автобусы, следующие на восток области. Транспорт едет по улицам Флотской, Аксакова и Свердлова.

Что с троллейбусами?

Троллейбусы №2 и №7 следуют по ул. Флотской, ул. Аксакова, ул. Свердлова, выходят на Московский проспект и далее продолжают движение по своим обычным схемам.

Ситуация на дорогах

Выезд из города в сторону «Школы будущего» и Борисово через Московский проспект сейчас невозможен. ГАИ просит водителей не занимать полосы, предназначенные для работы спецтехники МЧС.