В объезд Московского: как изменились схемы движения автобусов и троллейбусов из-за пожара в ТЦ «Гиант»

В объезд Московского: как изменились схемы движения автобусов и троллейбусов из-за пожара в ТЦ «Гиант»
Из-за крупного пожара в «Гианте» полностью перекрыли участок Московского проспекта в районе самого калининградского ТЦ. Движение общественного транспорта в этой части города серьёзно скорректировано, сообщили «Клопс» в администрации города.

Как пошли автобусы

  • №28 и №74: направлены через ул. 9 Апреля, второй эстакадный мост, ул. Дзержинского и Емельянова, далее — по привычным схемам.
  • №29: следует через ул. Литовский Вал, Гагарина и Мелиоративную.
  • №37: едет через ул. Литовский Вал, ул. Гагарина, Молодой Гвардии, ул. 3-го Белорусского фронта, ул. Рихарда Зорге до Аксакова. В обратном направлении — по тому же пути.
  • №39: курсирует по ул. Маршала Покрышкина, ул. 3-го Белорусского фронта, Рихарда Зорге и Аксакова.
  • №87 и №88: движение сокращено. Автобусы доезжают до пересечения Московского проспекта с Литовским валом, после чего разворачиваются и следуют обратно.

Изменили схему и междугородние автобусы, следующие на восток области. Транспорт едет по улицам Флотской, Аксакова и Свердлова. 

Что с троллейбусами?

Троллейбусы №2 и №7 следуют по ул. Флотской, ул. Аксакова, ул. Свердлова, выходят на Московский проспект и далее продолжают движение по своим обычным схемам.

Ситуация на дорогах

Выезд из города в сторону «Школы будущего» и Борисово через Московский проспект сейчас невозможен. ГАИ просит водителей не занимать полосы, предназначенные для работы спецтехники МЧС.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
