Узлы, канаты и скрепы
На неделе стало известно, как собираются отпраздновать 80-летний юбилей Калининградской области. Презентация программы состоялась в Москве в Национальном центре «Россия» с участием руководителей федерального правительства и администрации президента.
Многие уже сравнивают предстоящие торжества с событием 21-летней давности, когда праздновали 750-летие Кёнигсберга-Калининграда. Действительно, тот юбилей прошёл с размахом. Причём с международным. В торжествах приняли участие президенты России и Франции и канцлер Германии.
У жителей от 750-летия Кёнигсберга-Калининграда тоже остались приятные воспоминания. Например, в виде Гвардейского проспекта, который как раз капитально отремонтировали к празднику, и дорога до сих пор в приличном состоянии.
Нынешний юбилей обещает стать триумфом российского присутствия на южной Балтике. Неслучайно символом торжеств являются узлы и канаты, которыми территория навсегда привязана к «большой России».
Кульминацией праздника должен стать концерт Олега Газманова. Выступление певца, родившегося в Калининграде, как бы станет символом незыблемости традиций и свидетельством непреходящих российских ценностей региона. Всё проходит, а Олег Газманов на Дне города в Калининграде вечен.
Билетный подарок
Вместе с юбилеем калининградцам готовят ещё один подарок. Это второй транш субсидированных авиабилетов в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск.
В апреле, как заявил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов, состоится аукцион по распределению средств. Это значит, что у калининградцев — а теперь только они имеют право на льготный пролёт — появится шанс добраться в «большую Россию» не по диким ценам.
Помимо вышеназванных городов, можно улететь ещё в 25 регионов. Россия становится для калининградцев ближе. Тем более, что сухопутный транзит по Литве всё проблемнее и проблемнее.
Новая угроза
Кстати, о транзите по Литве. На неделе стало известно, что машину калининградца, который купил её в Москве и ехал домой, арестовали литовские таможенники. Они посчитали, что житель области вёз авто для коммерческих целей — чтобы перепродать, и тем самым нарушил антироссийские санкции Евросоюза.
Пусть даже и так, но в чём нарушение, за которое наказан калининградец? Машина произведена в России, ехала в Россию. При чём здесь вообще Евросоюз с его санкциями?
Калининградцу не остаётся ничего иного, как подать в литовский суд на литовскую же таможню. В областном правительстве также не видят другого способа добиться справедливости.
Областные власти констатируют, что соседи сознательно ухудшают условия калининградского транзита. Но повлиять на них регион не может.
Этот случай пока единичный. Но, как известно, всё когда-то бывает в первый раз. В любом случае, это новая угроза для калининградцев, которые ещё ездят через Литву на своих автомобилях.
Взбесившийся троллейбус
Происшествие, случившееся на неделе, доставило немало волнений калининградцам. Речь о вспыхнувшей литий-ионной батарее на новом троллейбусе «Авангард», который бегает по улицам города чуть больше года.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Надо полагать, следствие выяснит все вопросы. Например, отчего загорелась батарея — это заводской брак или особенности конструкции? И нет ли угрозы подобного на других троллейбусах с автономным ходом?
Нужно выяснить, почему двери загоревшегося троллейбуса оказались заблокированными. Пассажиры чудом остались в живых.
Счастливая случайность помогла избежать трагедии. Страшно представить, какой фон был бы у начавшегося юбилея области, если бы были жертвы. Никакой концерт Газманова не помог бы сгладить ситуацию.