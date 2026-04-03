Узлы, канаты и скрепы

На неделе стало известно, как собираются отпраздновать 80-летний юбилей Калининградской области. Презентация программы состоялась в Москве в Национальном центре «Россия» с участием руководителей федерального правительства и администрации президента.

Многие уже сравнивают предстоящие торжества с событием 21-летней давности, когда праздновали 750-летие Кёнигсберга-Калининграда. Действительно, тот юбилей прошёл с размахом. Причём с международным. В торжествах приняли участие президенты России и Франции и канцлер Германии.

У жителей от 750-летия Кёнигсберга-Калининграда тоже остались приятные воспоминания. Например, в виде Гвардейского проспекта, который как раз капитально отремонтировали к празднику, и дорога до сих пор в приличном состоянии.

Нынешний юбилей обещает стать триумфом российского присутствия на южной Балтике. Неслучайно символом торжеств являются узлы и канаты, которыми территория навсегда привязана к «большой России».

Кульминацией праздника должен стать концерт Олега Газманова. Выступление певца, родившегося в Калининграде, как бы станет символом незыблемости традиций и свидетельством непреходящих российских ценностей региона. Всё проходит, а Олег Газманов на Дне города в Калининграде вечен.