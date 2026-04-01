В Литве арестовали автомобиль калининградца, который ехал домой по УТД

Литовская таможня арестовала автомобиль калининградца, который ехал домой по упрощённому транзитному документу. Об этом «Клопс» сообщил сам водитель.

Вячеслав занимается автомобильным бизнесом. По его словам, он приобрёл в Москве Kia Rio 2013 года выпуска.

«Автомобиль был произведён в России, эксплуатировался тоже только в России, — рассказал Вячеслав. — Я оформил его в собственность, все документы в порядке. Проехал границу Белоруссии и Литвы, прошёл через литовских пограничников — никаких вопросов не было. Но на таможне мне сказали, что я своими действиями нарушаю антироссийские санкции, которые запрещают импорт в Россию автомобилей из Европы. Хотя это касается лишь дорогих машин и только юридических лиц. Я же, повторюсь, купил в России машину, сделанную в России».

Машина Вячеслава теперь на стоянке, а самому ему пришлось добираться до Калининграда на попутках. Он обратился с заявлением в российское консульство в Вильнюсе, а также ищет русскоязычного адвоката в Литве, чтобы судиться с таможней.

По словам калининградца, он не знает подобных случаев ареста автомобиля. Несколько недель назад он беспрепятственно проехал через Литву в «большую Россию» и обратно. Но последняя поездка оказалась проблемной.

«На мой взгляд, это политическая ситуация, — считает Вячеслав. — Таможенники, когда оформляли протокол, не скрывали своей неприязни к России. А моим коллегам в Кибартае уже на границе с Калининградской областью говорили: «Мы вас задушим» и так далее. А какое они имеют право на это? Транзит по Литве ведь нам не просто так был предоставлен, а потому что мы согласились с их вступлением в Евросоюз. И почему теперь условия грубо нарушаются?»