Концерт Газманова, выпускной «Янтарные паруса» и ещё 450 мероприятий: Беспрозванных представил программу 80-летия области

Алексей Беспрозванных представил программу мероприятий к 80-летию образования Калининградской области. Губернатор региона выступил в Национальном центре «Россия» на заседании организационного комитета торжеств в понедельник, 30 марта.

Всего планируется провести 450 различных мероприятий, которые рассчитаны на весь год и на разные аудитории. Основная идея — погрузить гостей и жителей области в историческую, культурную и патриотическую тематику региона и страны.

Среди ключевых событий — фестиваль «Русская Балтика» с патриотическим концертом Олега Газманова, а также международный Форум портовых городов, который объединит города России и стран БРИКС. Впервые в регионе для выпускников школ проведут фестиваль «Янтарные паруса». Центральным спортивным событием станут X Российско-Китайские летние молодёжные игры, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Одним из самых ярких проектов станет трёхдневное шоу, которое пройдёт в Калининграде с 3 по 5 июля, основной площадкой для его проведения выбрана «Ростех Арена», на главной сцене которой пройдут концерты и представления.

В различных микрорайонах областного центра, городских пространствах, музеях и библиотеках будет представлена гастрономическая часть праздника с привлечением поваров и кулинаров из регионов России, локальных производителей, что обеспечит различные тематические форматы на каждый день.

«Среди новых событий — Дни армейской культуры, которые запланированы с 6 по 9 апреля. Это цикл событий, посвящённых роли вооружённых сил в становлении региона. В программе — военно-исторические реконструкции, концерты военных оркестров, выставки военной техники. Особенно символично, что такое важное патриотическое мероприятие приурочено ко Дню взятия Кёнигсберга», — отметил Алексей Беспрозванных.

К юбилею области разработан единый фирменный стиль, основой которого стала морская тематика: море, маяк как символ ориентира, и узлы как образ связи и неразрывности с большой страной.