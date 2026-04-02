В правительстве Калининградской области считают, что власти Литвы намеренно усложняют транзит

Литовские власти намеренно усложняют калининградский транзит. Об этом «Клопс» заявил руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута.

Глава ведомства прокомментировал ситуацию с арестом автомобиля калининградца, который ехал из Москвы домой.

«Возможность транзита определена сторонами в соответствии с положениями Совместного заявления Российской Федерации и Европейского Союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, — отметил Александр Калькута. — Порядок пересечения государственной границы регламентируется национальными властями сопредельных государств. В настоящее время власти Литовской Республики намеренно усложняют транзит и людей, и грузов в Калининградскую область и обратно».

Руководитель агентства подчеркнул, что инцидент с калининградцем вызван решениями властей соседнего государства: «По мнению сотрудников пограничного и таможенного контроля Литвы, в данном случае транзит автомобиля через литовскую территорию осуществлялся в коммерческих целях, что, опять же по их мнению, предполагает обход антироссийских санкций и нарушает определённые регламенты ЕС. Споры подобного рода решаются в судебном порядке».

Александр Калькута отметил, что правительство области не имеет возможности самостоятельно урегулировать подобные ситуации.

«В настоящее время, учитывая откровенно недружественную и неконструктивную позицию Литвы, диалог с литовскими властями ведётся только по каналам МИД России, — сообщил руководитель агентства. — По существующей практике, заявитель может обратиться в Посольство России в Литве или в Представительство МИД России в Калининграде с просьбой сориентировать по возможным действиям для решения вопроса».