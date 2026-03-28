2 млн рублей на развитие своего дела: о преимуществах участия в проекте «Бизнес Баттл»

Начинающим предпринимателям часто не хватает не только стартового капитала, но и опытного взгляда со стороны. «Бизнес Баттл» закрывает обе эти потребности. Чем ещё может быть полезен проект и как попасть в восьмой сезон — рассказываем в нашем материале.

26 марта в Калининградской области стартовал приём заявок в восьмой сезон «Бизнес Баттла». Для начинающих предпринимателей площадка «битвы стартапов» — основа для быстрого и уверенного роста, и вот почему:

1. Интеграция в деловую среду. Проект даёт возможность завести полезные знакомства и стать частью профессионального бизнес-сообщества.

2. Внимание инвесторов. Вашу идею оценят лидеры регионального рынка, готовые вкладывать собственные средства в перспективные стартапы.

3. Экспертная оценка. Опытные наставники посмотрят на ваш бизнес-план со стороны, укажут на слабые и сильные места и в течение почти шести месяцев будут вместе с вами развивать ваш проект.

4. Четыре этапа акселерации. Под руководством наставника вы оцените риски и возможности, подготовите маркетинговую стратегию, составите бизнес-план и финансовую модель и научитесь убеждать инвесторов.

5. Масштабный пиар. Благодаря медийному сопровождению проекта о вашей компании узнают потенциальные клиенты.

6. Гарантированные награды. Вся пятёрка финалистов восьмого сезона получает ценные призы от организаторов и генеральных партнёров и спонсоров: главные призы — 2 млн рублей от ВТБ и бесплатное обучение по программе МВА в РАНХиГС стоимостью 1 998 000 рублей.

Приём заявок открыт до 18:00 26 апреля 2026 года включительно. Ознакомиться с правилами и заполнить анкету участника можно на официальном сайте бизнесбаттл.рф. Переходите по ссылке, выбирайте Калининград и кликайте на кнопку «Подать заявку». Также на сайте можно найти полные правила участия в проекте и истории успеха победителей прошлых лет.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».