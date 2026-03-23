Утонувшая легковушка и очередной пожар в ДК под Калининградом: 7 событий, которые обсуждали в выходные

В Калининграде машина упала в ров и утонула, а в Полесске подросток сел за руль и не справился с управлением — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

Ссылка 1. В Калининграде автомобиль упал в фортификационный ров и затонул. Утром в субботу, 21 марта, очевидцы увидели чёрную легковушку в водоёме у бастиона Хаберберг на пересечении улицы Киевской и проспекта Калинина. Дорожное ограждение было пробито, на дереве — следы от удара. Водителя рядом не оказалось.

Место ДТП. Фото: очевидец

2. Вечером 20 марта в Полесске 17-летний подросток за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. Травмы получили сам водитель и трое пассажиров в возрасте 18, 17 и 15 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

3. Похожее ДТП произошло в Правдинском районе на следующий день. Volkswagen вылетел с трассы в кювет. За рулём легковушки находился парень 2007 года рождения. Он получил травмы и был направлен в медицинское учреждение.

Фото с места происшествия.. Фото: ГАИ региона

4. В посёлке Петрово снова загорелся Дом культуры — это произошло меньше чем через месяц после прошлого короткого замыкания. Вечером в воскресенье, 22 марта, по предварительным данным, по той же причине загорелась библиотека, расположенная в здании.

5. На Приморском кольце мотоцикл влетел в дорожное ограждение. ДТП произошло в субботу, 21 марта, около 18:00 на 8-м километре трассы. Байкер 1982 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото с места происшествия.. Фото: ГАИ региона

6. На окраине Калининграда, в микрорайоне имени Космодемьянского, погиб мужчина, работавший на строительстве высотки. Трагедия произошла вечером в субботу, 21 марта, на улице Новгородской. Молодой человек азиатской наружности сорвался, предположительно, с четвёртого этажа. Очевидец обнаружил его лежащим без сознания. К приезду скорой помощи мужчина скончался.