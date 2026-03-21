Пробил ограждение и ушёл на дно: в Калининграде автомобиль вылетел с дороги в фортификационный ров (фото, видео)

В Калининграде машина упала в фортификационный ров и утонула. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, а также ГУ МЧС по Калининградской области. 

Утром 21 марта очевидцы заметили в водоёме, расположенном на пересечении улиц Киевской и проспекта Калинина, чёрную легковушку. Ров с водой окружает бастион Хаберберг, расположенный в Южном парке. 

«Небольшая часть чёрной машины торчит над водой. Пробито дорожное ограждение, на коре дерева видны отметины от столкновения. Рядом никого нет», — сообщает очевидец.  

Редакция обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Калининградской области, где пояснили, что 20 марта произошло ДТП. 

«Автомобиль опрокинулся в водоём. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, спасатели в гидрокостюмах обследовали ров с водой, пострадавших не обнаружили», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что не знают, кому принадлежит машина и кто будет доставать автомобиль — им неизвестно: «Этот вопрос не к нашему ведомству». 

