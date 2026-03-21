Пробил ограждение и ушёл на дно: в Калининграде автомобиль вылетел с дороги в фортификационный ров (фото, видео)

В Калининграде машина упала в фортификационный ров и утонула. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, а также ГУ МЧС по Калининградской области.

Утром 21 марта очевидцы заметили в водоёме, расположенном на пересечении улиц Киевской и проспекта Калинина, чёрную легковушку. Ров с водой окружает бастион Хаберберг, расположенный в Южном парке.

«Небольшая часть чёрной машины торчит над водой. Пробито дорожное ограждение, на коре дерева видны отметины от столкновения. Рядом никого нет», — сообщает очевидец.