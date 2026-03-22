В Петрово снова вспыхнул Дом культуры, где меньше месяца назад уже было короткое замыкание (видео)

В посёлке Петрово снова загорелся Дом культуры — и это меньше чем через месяц после прошлого короткого замыкания. О новом происшествии «Клопс» сообщили очевидцы в воскресенье, 22 марта.
Жители Петрово рассказали, что очередной пожар произошёл около 19:15. По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась библиотека, расположенная в здании. Примерно через 15 минут калининградцы заметили на Советском проспекте, в районе Чкаловска, пять пожарных машин и карету скорой помощи, которые мчались в сторону выезда из города.
«Клопс» выясняет подробности произошедшего.
Дом культуры в Петрово — одно из крупнейших подобных сооружений в России. Это большое трёхэтажное здание со спортзалом, музыкальными кабинетами, библиотекой и другими помещениями.
Дом культуры в Петрово за свою историю пережил не один пожар: первый, по словам местных, устроили подростки, после чего часть здания пришла в негодность. ДК продолжил работать в сомнительном состоянии: на некоторых стенах висели таблички с запретом включать свет. 24 февраля в учреждении случилось короткое замыкание, его причинами заинтересовалась прокуратура.