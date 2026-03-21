В Полесске подросток без прав сел за руль и врезался в дерево: пострадали четверо

Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

В Полесске произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает ГАИ региона. 

ДТП произошло в пятницу, 20 марта, около 23:30 на улице Заводской возле дома №30. По предварительным данным, 17-летний подросток за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии травмы получили четыре человека — сам водитель и трое пассажиров в возрасте 18, 17 и 15 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

