«Балтике» без Талалаева хватило энергии, чтобы разгромить «Сочи»

Калининградская «Балтика» на своём поле обыграла 4:0 футбольный клуб «Сочи» и минимум на сутки вышла на третье место в чемпионате России, сообщает корреспондент «Клопс» в субботу, 21 марта.

Хозяева поля уже к 12-й минуте матча обеспечили себе комфортное преимущество. В первой же атаке прострел Мингияна Бевеева спешил замкнуть лучший снайпер балтийцев Брайан Хиль, но его опередил черноморец Сергей Волков. Вскоре после фирменного аута Бевеева Натан Гассама скинул мяч головой, и Александр Филин оказался самым проворным в штрафной гостей.

Балтийцы, обеспечив себе солидное преимущество, не спешили форсировать события. В начале второй половины встречи гости стали действовать чуть активнее, вынуждали калининградцев ошибаться в передачах в центре поля, но выгоды из этого не извлекли.

На 60-й минуте хозяева вспомнили, что можно забить ещё. Был момент у Бевеева, удар Ильи Петрова парировал голкипер. В этом эпизоде ВАР усмотрел нарушение в штрафной гостей против Максима Петрова и сам пострадавший едва не порвал сетку, с одиннадцатиметровой отметки сделав счёт крупным.

«Сочи» расклеился, а калининградцы поймали кураж и на 87-й минуте отличились ещё раз. Вышедший на замену Михаил Рядно расстрелял верхний угол ворот — 4:0. Напомним, что балтийцы играли без своего главного тренера Андрея Талалаева, который был удалён в предыдущем матче против ЦСКА и дисквалифицирован Лигой на 4 встречи.