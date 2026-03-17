После публикации «Клопс» губернатор поручил сделать уборку на трёх улицах Калининграда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После публикации «Клопс» о заваленных мусором калининградских улицах Алексей Беспрозванных поручил навести там порядок. Речь о трёх проблемных адресах зашла во время оперативного совещания в правительстве во вторник, 17 марта.

На заседании обсуждалась традиционная весенняя уборка в муниципалитетах после затяжной зимы.

«По контейнерным площадкам работа должна быть в комплексе. Провести аудит их состояния. Накануне я прочитал три адреса у нас — улица Войнич, бульвар Шевцовой, Гагарина, 2а: мусор складируется рядом с контейнерами — это недопустимо», — сказал Беспрозванных.

Общий субботник в регионе пройдёт 4 апреля. До этого необходимо привести в порядок парки и скверы.