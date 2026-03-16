«Серёга бил, а мама сидела в кресле»: что рассказывал об издевательствах 7-летний мальчик, убитый отчимом в Черняховске

В Калининградском областном суде озвучили пояснения 7-летнего Димы (имя изменено), убитого отчимом, которые он дал за год до смерти. Кроме того, свидетелем выступила воспитательница мальчика, которая забила тревогу, увидев на нём синяки. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказала журналист «Клопс», побывавшая в заседании.

Воспитатель детского сада, куда ходил Дима, рассказала, что однажды ребёнок пришёл в группу с синими кровоподтёками на ногах и ухе. Женщина вспомнила, что это было в марте 2024 года, примерно за три месяца до выпуска из детского сада.

«Дима пришёл с утра в группу, разделся, у него на ноге больше синие подтёки. Я спросила откуда, он сказал, что отчим ударил его шнуром от зарядки за то, что не сделал уроки. Я ещё удивилась, какие уроки? В садике же ничего не задавали.

А на ноге был характерный завиток от шнура и ухо синее, будто дёргали.

Тогда он сказал, что у сестры синяк ещё больше. Я на эмоциях, говорю: «А где была мама?» А он отвечает, мол, рядом сидела в кресле и ничего не делала», — пояснила женщина и добавила, что если бы она не заметила, то ребёнок сам ничего бы не рассказал.

Жительница Черняховска сообщила об этом психологу и заведующей, те вызвали ПДН и полицию. Сотрудников детсада опросили. Вскоре в учреждение снова приехали сотрудники полиции уже вместе с Анастасией. Мать вела себя агрессивно.

«Она спрашивала, мол, что вас не били в детстве? Они забрали Диму и уехали. Если до этого случая он часто пропускал садик, то после этого ходил без синяков и регулярно», — вспоминает воспитательница те события.

Отвечая на вопросы суда, женщина также рассказала, что Дима был активным мальчиком, позитивным и любознательным, выступал на праздниках.

Был трудолюбивый, всегда помогал, пыль вытирал — помощник. Кидался навстречу воспитателям обниматься...

Рассказывал, куда ходили — гуляли, в магазин, с папой куда-то ездили. Про то, что куда-то ходили с мамой, не рассказывал. У них бабушка живёт в соседнем дворе, я часто видела, как они с сестрой там гуляли и дружно всегда со мной здоровались», — добавила женщина.

«Я учил слова и заплакал»

Судья принял решение огласить выдержки из пояснений самого Димы, которые он дал полиции после того случая в марте. Адвокаты и обвиняемые возражали. Судья Евгений Быков уточнил у материи: «Вы не желаете узнать, что сказал ваш сын?» Анастасия ответила: «Я читала в деле».

Несмотря на протесты, судья зачитал выдержку из материалов дела:

«Отчима зовут Сергей, но я называю его Серёга. Я учил слова и заплакал, потому что не получалось запомнить все слова. Тогда подошёл Сергей.

Он взял шнур от маминого утюжка и ударил меня в область лица и задел ухо. Я ещё больше заплакал.

Он был пьяный, он часто пьёт, а когда напивается, бьёт меня и сестру — у неё тоже синяки. Нам страшно, мама не заступается...»

Анастасия не выдерживает и поясняет, что в показаниях сына были и другие слова: «Мама меня любит и заботится обо мне». То, что она не заступилась за сына, Анастасия объяснила тем, что в момент «воспитательного момента» была в душевой. А когда вошла в комнату, уже всё случилось.