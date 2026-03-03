В Совфеде предложили изменить принцип субсидирования авиаперевозок для калининградцев

Для калининградцев надо разработать особые решения по субсидированию авиаперевозок, обеспечив жителям региона свободу передвижения. C таким предложением выступил cенатор Анатолий Артамонов, выступая на Днях Калининградской области в Совете Федерации во вторник, 3 марта.

«Нельзя же ставить вопрос, что Калининградская область будет субсидироваться по авиаперевозкам так же, как, допустим, Вологодская или ещё какая-то область, которая находится внутри страны. Люди, которые там живут, и бизнесом занимаются, и учатся, и лечатся в разных регионах, в том числе в столице. Нельзя, чтобы они были ограничены в этом вопросе. <...> Я считаю, и я буду просить Валентину Ивановну Матвиенко, чтобы она нас поддержала в этом вопросе. Субсидирование авиаперевозок по этому региону должно быть по факту. По потребности. Потому что только тогда мы имеем моральное право говорить, что это наш такой же субъект, как и все остальные. И никакой не анклав», — заметил Артамонов.

Сенатор подчеркнул, что в силу географического положения Калининградская область — это единственный регион в стране, «по которому действительно должно быть эксклюзивное решение».