Чистое небо и узоры на окнах: прогноз погоды в Калининграде и области на 15 февраля

После ночного прояснения в регионе резко понизилась температура, днём снова будет морозно. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 15 февраля.

По данным специалистов, ближе к рассвету на метеостанции в Низовье температура опустилась до -15, в Храброво — до -18. Сейчас в западной части области фиксируют -16 — это при восточном ветре 1 м/с, влажности 84% и давлении 1019 гПа.

«День будет солнечным, но морозным: к обеду при ясном или малооблачном небе воздух прогреется лишь до -8...-11 по области. Вечером похолодает до -18...-22!» — предупреждают синоптики.