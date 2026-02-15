09:34

Чистое небо и узоры на окнах: прогноз погоды в Калининграде и области на 15 февраля

  1. Калининград
Автор:

После ночного прояснения в регионе резко понизилась температура, днём снова будет морозно. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 15 февраля.

По данным специалистов, ближе к рассвету на метеостанции в Низовье температура опустилась до -15, в Храброво — до -18. Сейчас в западной части области фиксируют -16 — это при восточном ветре 1 м/с, влажности 84% и давлении 1019 гПа. 

«День будет солнечным, но морозным: к обеду при ясном или малооблачном небе воздух прогреется лишь до -8...-11 по области. Вечером похолодает до -18...-22!» — предупреждают синоптики.

В начале грядущей недели в Калининградской области прогнозируют похолодание до -25 градусов.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
Февраль 2026 года стал самым холодным за последние 40 лет в Калининградской области
01 марта 2026
19:30
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
Все новости по теме
3 457
Погода