Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео)

Калининград в который раз за эту зиму утонул в снегу. По прогнозам, сыпать с неба будет ещё в пятницу, а на выходных прихватит мороз. Как убирают лестницы и тротуары вблизи медицинских учреждений — в фоторепортаже «Клопс».

Инфекционная больница

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
На Фрунзе, 48, тротуар в снежной каше — под ней асфальт без корки льда. Видно, что территорию убирают регулярно. Правда, некоторые участки обходят стороной: вокруг канализационного люка нарос мини-айсберг, на котором можно запросто поскользнуться и упасть. 

Детская поликлиника №5

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда
На Дзержинского, 104а, не ступала нога дворника. Площадка завалена снегом, под ним несколько слоёв наледи. Каждый день сюда добираются десятки маленьких пациентов с родителями. Как и везде — отдельный вход для больных с температурой. Там даже не почищено крыльцо. 

Женская консультация №2

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Учреждение посещают в том числе беременные. Лестница почищена и посыпана песком, пандусы — нет. Тротуары ещё не убраны, но дворник с большой оранжевой лопатой обещает справиться в течение получаса. Мужчина утирает пот со лба и говорит, что такой зимы ещё не видел.

Перинатальный центр на Клинической (бывший роддом №1)

Территория вокруг гинекологического отделения на Клинической, 81, небезопасна — ледяные надолбы припорошены снегом. У здания особенно скользко: с крыш капает вода, и лёгкий мороз превращает её в каток. Дворник пытается отковырять лёд ломом, но по большей части метёт территорию веником. Корреспондент «Клопс» дважды чуть не упал здесь. Медучреждение также посещают беременные женщины, а для них растянуться на льду может означать фатальные последствия. 

Областная клиническая больница

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда

У здания всё в снегу, есть только несколько узких тропок, протоптанных пешеходами. Рядом — снежная каша и лёд. Часть тротуаров огорожена от сосулек и снега с крыш. 

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Консультативно-диагностический центр областной клинической больницы

Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Медучреждение — одно из ведущих в регионе, сюда приезжают люди со всей области. За день в поликлинике бывает около 1 000 человек. Все, кто отважился посетить её сегодня, вязнут в каше. Особенно непросто пациентам на костылях.

Калининградка приехала в БСМП с ушибом пальца и сломала обе руки, поскользнувшись у больницы.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
