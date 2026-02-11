После оттепели в Калининградской области ожидаются морозы до −20 градусов — синоптики

ВКонтакте

Короткое потепление с обильными осадками в регионе сменится резким похолоданием. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили в среду, 11 февраля.

В пятницу температура достигнет пика, после чего в регион начнёт поступать арктический воздух. Уже в субботу в течение суток столбики термометров опустятся до −5…−10, а в ночь на воскресенье и понедельник возможны морозы до −15…−17. В некоторых частях Калининградской области температура может понизиться до −20 градусов, отмечают синоптики.

«Перед этим <...> мы окажемся в зоне интенсивных осадков у центра циклона, вследствие чего модельные расчёты ещё сильно разнятся в части фазы осадков и температуры: мы можем получить либо мокрый снег, переходящий в дождь, либо обильный снегопад», — говорится в публикации.

Второй сценарий, по словам специалистов, станет «причиной коллапса в виде мощного снегопада с налипанием». Объём осадков при температуре около нуля может достигать 15–20 мм. По предварительным данным, следующая волна потепления прогнозируется к середине или концу следующей недели.