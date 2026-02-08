Калининградский учёный объяснил, почему лёд Балтийского моря остаётся опасным даже в морозы

ВКонтакте

Лёд на Балтийском море нельзя сравнивать с замёрзшими озёрами и реками в Калининградской области: солёная вода и волны делают его гораздо менее надёжным. Об этом рассказал научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Николай Белов, его цитирует РИА Новости в воскресенье, 8 февраля.

По словам специалиста, из-за перепадов температур и воздействия волн состояние внешне плотного льда постоянно меняется, особенно за пределами прибрежной зоны. Первые 10–15 метров, поясняет Белов, не представляют серьёзной опасности — там лёд лежит практически на дне.

«Люди, конечно, стараются подойти как можно дальше, чтобы сфотографироваться — там формируются даже иногда горки такие. Но это достаточно опасно, потому что под ними открытая вода, она постоянно подмывает. Когда лёд начнёт ломаться и обрушаться, здесь уже никто ничего не скажет», — отмечает эксперт.

Учёный также напомнил, что солёная морская вода формирует иной по структуре лёд, который остаётся коварным даже при устойчивых морозах.