Калининградцам дали совет, как избежать замерзания водопровода даже в сильные холода

  1. Калининград
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Глава администрации Краснознаменского района дал совет, что нужно делать, чтобы в трубах домов не замёрзла вода. Дмитрий Чубарев поделился наблюдениями в прямом эфире во «ВКонтакте» 3 февраля.

«Все видят, какая аномальная сегодня погода, и все службы в области переведены в режим повышенной готовности, — отметил чиновник. — Мы столкнулись с такой проблемой, что такие длительные морозы приводят к замерзанию почвы намного глубже, чем обычно. И в местах подводок к домам есть риск промерзания входящих водопроводов. Если в многоквартирных домах не проживают жители и не отапливают свои помещения, неизолированные трубы могут замёрзнуть».

Глава администрации Краснознаменского района рассказал, что нужно делать, чтобы водопроводные трубы в домах и квартирах не замёрзли.

«Общий совет: когда такие сильные морозы — минус 20 и ниже, рекомендуется всё же оставлять струйку холодной воды, чтобы не переморозить систему, — посоветовал Дмитрий Чубарев. — Чтобы не оказаться в ситуации: утром проснулись, а воды нет. Если у вас будет идти струйка воды в кране, это гарантия того, что даже на входе в дом у вас перемерзания не случится».

Дмитрий Чубарев подчеркнул, что зачастую дома, жильцы которых решили перейти на непосредственное управление, оказываются в ситуации, когда им некому помочь: «И мой совет такой — нужно устанавливать отношения с управляющими компаниями, как бы это ни было накладно».

В домах на Балтийской косе из-за проблем с отоплением замёрзли трубы водоснабжения.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
