«Будем держать оборону столько, сколько потребуется»: Беспрозванных продлил режим повышенной готовности из-за морозов

В Калининградской области продлили режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в среду, 4 февраля.

«Продлеваю режим повышенной готовности всех ведомств и служб. Знаю, что многие уже устали от этих бесконечных холодов, я тоже. Но пока зима не сдаётся, и мы не отступим. Будем держать оборону столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении. 

Глава региона отдельно поблагодарил тех, кто в мороз выходит устранять последствия ЧП — отключений электроэнергии, прорывов сетей и другие. Губернатор отметил, что  непогода «показала нам слабые места — те участки, где мы можем и должны стать лучше». 

«Это не упрёк, а повод для роста. Фиксируем каждый инцидент, где нужно, решаем в ручном режиме. Наша задача — не просто устранить последствия, а сделать так, чтобы в будущем подобных ситуаций было как можно меньше. Вместе справимся», — заключил Беспрозванных.

Точное окончание режима повышенной готовности пока неизвестно. Соответствующий указ губернатора опубликован с открытой датой. 

В Калининградской области временно изменили расписание парома, курсирующего между Балтийском и косой. По предварительной информации, до конца этой недели будет выполняться два рейса в день — в 9:00 и 17:00. 

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
