«Будем держать оборону столько, сколько потребуется»: Беспрозванных продлил режим повышенной готовности из-за морозов

В Калининградской области продлили режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в среду, 4 февраля.

«Продлеваю режим повышенной готовности всех ведомств и служб. Знаю, что многие уже устали от этих бесконечных холодов, я тоже. Но пока зима не сдаётся, и мы не отступим. Будем держать оборону столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Глава региона отдельно поблагодарил тех, кто в мороз выходит устранять последствия ЧП — отключений электроэнергии, прорывов сетей и другие. Губернатор отметил, что непогода «показала нам слабые места — те участки, где мы можем и должны стать лучше».

«Это не упрёк, а повод для роста. Фиксируем каждый инцидент, где нужно, решаем в ручном режиме. Наша задача — не просто устранить последствия, а сделать так, чтобы в будущем подобных ситуаций было как можно меньше. Вместе справимся», — заключил Беспрозванных.

Точное окончание режима повышенной готовности пока неизвестно. Соответствующий указ губернатора опубликован с открытой датой.