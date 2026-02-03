19:10

«Лёд трещит по швам»: в Пионерском ребёнок провалился в полынью

«Лёд трещит по швам»: в Пионерском ребёнок провалился в полынью - Новости Калининграда | Фото очевидцев
Фото очевидцев

В Пионерском выходить на замёрзшее море становится небезопасно. В образовавшуюся в паре сотен метров от берега трещину провалился ребёнок, которого достали из ледяной воды очевидцы. Об этом «Клопс» рассказали свидетели ЧП во вторник, 3 февраля.

По словам собеседницы редакции,  на пляже дежурят спасатели, которые предупреждают желающих прогуляться по ледяному полю об опасности.

«Люди всё равно далеко от берега гуляют, а лёд трещит по швам. Я шла, снимала видео, услышала крик, тут же развернулась и побежала к берегу. Какой-то малой в трещину провалился, его вытащили те, кто рядом был», — рассказала калининградка.

Любопытные туристы и калининградцы пытаются поймать вайб ледяной Балтики.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
