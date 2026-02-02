12:34

Лёд до горизонта: в Пионерском замёрзло море, люди гуляют на свой страх и риск (видео)

  1. В Пионерском море покрылось льдом аж до горизонта. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, которые в выходные вышли на прогулку по замёрзшей глади. 

  3. Некоторые рискуют дойти до порта и дальше, несмотря на опасность. Для многих это в новинку. «У нас море украли», — шутят люди. «Такого я ещё не видел — вода будто ушла, а перед глазами только лёд до самого горизонта», — поделился впечатлением один из гуляющих. 

  5. Пройти лишний метр по пляжу сложно: скользко, песка не видно под снегом и льдом. Некоторые принесли с собой коньки и катались вдоль побережья целыми семьями.

Фото: «Клопс»

Туристы уверяют, что в калининградском регионе минус ощущается сильнее из-за высокой влажности.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
