Лёд до горизонта: в Пионерском замёрзло море, люди гуляют на свой страх и риск (видео)

- В Пионерском море покрылось льдом аж до горизонта. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, которые в выходные вышли на прогулку по замёрзшей глади.
- Некоторые рискуют дойти до порта и дальше, несмотря на опасность. Для многих это в новинку. «У нас море украли», — шутят люди. «Такого я ещё не видел — вода будто ушла, а перед глазами только лёд до самого горизонта», — поделился впечатлением один из гуляющих.
- Пройти лишний метр по пляжу сложно: скользко, песка не видно под снегом и льдом. Некоторые принесли с собой коньки и катались вдоль побережья целыми семьями.
Туристы уверяют, что в калининградском регионе минус ощущается сильнее из-за высокой влажности.