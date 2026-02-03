Студёный Калининград: в среду в регионе выдадут очередную порцию мороженого воздуха

ВКонтакте

В Калининградской области в ночь с 3 на 4 февраля температура опустится до -19 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Днём в среду воздух немного оттает, в лучшем случае — до -7, в худшем — до -12. На небе будет облачно с прояснениями, но атмосферное давление начнёт понижаться. Температурного дискомфорта добавит восточный ветер 7-12 м/с, который на заливах будет порывистый 12-14 м/с. На дорогах, снежный накат, гололедица.