19:58

Студёный Калининград: в среду в регионе выдадут очередную порцию мороженого воздуха

  1. Калининград
Автор:
Студёный Калининград: в среду в регионе выдадут очередную порцию мороженого воздуха - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининградской области в ночь с 3 на 4 февраля температура опустится до -19 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Днём в среду воздух немного оттает, в лучшем случае — до -7, в худшем — до -12. На небе будет облачно с прояснениями, но атмосферное давление начнёт понижаться. Температурного дискомфорта добавит восточный ветер 7-12 м/с, который на заливах будет порывистый 12-14 м/с. На дорогах, снежный накат, гололедица.

В ближайшие дни суровые морозы в регионе начнут ослабевать, однако потепление будет сопровождаться сильным ветром, снегом и вероятностью гололёда.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
9 772
Погода