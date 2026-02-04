Днём ожидается до -12: погода в Калининградской области на среду

ВКонтакте

В регионе в среду, 4 февраля, днём температурный минимум составит -12 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём -9...-12°C, утром и в первой половине дня — малооблачно/переменная облачность, во второй половине дня и вечером — облачно/облачно с прояснениями, вечером местами возможен слабый снег, похолодает до -12...-15°С. Ветер преимущественно восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, у побережья — умеренный/свежий (3-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (местами — до 14-16 м/с). Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.