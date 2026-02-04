06:16

Днём ожидается до -12: погода в Калининградской области на среду

  1. Калининград
Автор:

В регионе в среду, 4 февраля, днём температурный минимум составит -12 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём -9...-12°C, утром и в первой половине дня — малооблачно/переменная облачность, во второй половине дня и вечером — облачно/облачно с прояснениями, вечером местами возможен слабый снег, похолодает до -12...-15°С. Ветер преимущественно восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, у побережья — умеренный/свежий (3-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (местами — до 14-16 м/с). Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
5 057
Погода