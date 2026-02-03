Морозы в Калининграде выявили проблемы у новых троллейбусов

В Калининграде у новых троллейбусов «Синара» возникли технические сбои в морозную погоду. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 3 февраля.
По словам сити-менеджера, в сильный минус появилась проблема с зарядкой батареи от контактной сети. Другая беда возникла с токоприёмником: влага попала в поршневое оборудование. Все неисправности устранили специалисты «Калининград-ГорТранса» совместно с представителями компании-производителя.
«Очень хороший тест в холод. И самое главное, что у нас действует ещё гарантия, поэтому морозы позволяют нам в рамках гарантийного обслуживания устранять те проблемы, которые есть сегодня», — отметила Дятлова.
В администрации добавили, что ситуация не была критичной: все троллейбусы вышли на линию. При единичных сбоях машины оперативно заменяли.
После новогодних праздников калининградцы пожаловались на внешний вид новых троллейбусов. Как выяснилось, морозы не помеха для того, чтобы регулярно мыть машины.