Морозы в Калининграде выявили проблемы у новых троллейбусов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде у новых троллейбусов «Синара» возникли технические сбои в морозную погоду. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 3 февраля.

По словам сити-менеджера, в сильный минус появилась проблема с зарядкой батареи от контактной сети. Другая беда возникла с токоприёмником: влага попала в поршневое оборудование. Все неисправности устранили специалисты «Калининград-ГорТранса» совместно с представителями компании-производителя.

«Очень хороший тест в холод. И самое главное, что у нас действует ещё гарантия, поэтому морозы позволяют нам в рамках гарантийного обслуживания устранять те проблемы, которые есть сегодня», — отметила Дятлова.

В администрации добавили, что ситуация не была критичной: все троллейбусы вышли на линию. При единичных сбоях машины оперативно заменяли.