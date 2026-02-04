За холод в офисе работодателям грозит штраф до 50 тысяч рублей — юрист

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Работа в холодном офисе может обернуться проблемами как для сотрудников, так и для работодателя. За нарушение температурных норм компании грозят штрафы — в отдельных случаях до 50 тысяч рублей, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Его слова приводит издание NEWS.ru.

«Когда в офисе становится холодно, могут возникать нарушения условий труда. Сотрудник вправе обратить на это внимание руководства и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. После этого начальство обязано исправить недочёты, связанные с теплом», — уверяет специалист.

Если начальство продолжает игнорировать жалобы, следующим шагом может стать обращение в Государственную инспекцию труда. В этом случае штраф для руководителей составит от одной до 20 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 50 тысяч. При повторных нарушениях санкции могут вырасти, вплоть до приостановки деятельности фирмы.

В холодный период года, когда на улице ниже +10 градусов, температура в офисе должна быть в пределах +22…+24. Опускаться ниже этой отметки нельзя. Соответствующие требования, как уточняет эксперт, закреплены в санитарных нормах. При этом, по его словам, в Трудовом кодексе нет правила, которое автоматически сокращало бы рабочий день, если в помещении, например, +20 градусов.

«Важно <...> зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы. Шансы добиться справедливости повышаются, когда работник сам следует установленному порядку», — добавил Бондарь.

До устранения проблемы сотруднику обязаны либо предложить рабочее место с нормальными условиями, либо отстранить от работы с сохранением не менее двух третей среднего заработка.