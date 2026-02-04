Калининградцы продолжают выходить на лёд моря и рек, несмотря на предупреждения спасателей — МЧС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители Калининградской области продолжают выходить на лёд водоёмов, несмотря на запреты и предупреждения спасателей. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе «ВКонтакте» в среду, 4 февраля.

В ведомстве отмечают, что самая рискованная ситуация сейчас складывается на реках и в море. Там лёд формируется неравномерно и может быть опасным даже в мороз: его подтачивают течения, ветер и перепады глубин. Внешне прочная поверхность нередко оказывается хрупкой, может проломиться в любой момент.

В МЧС подчёркивают, что выход на лёд запрещён при толщине менее 12 сантиметров, сильном ветре, плохой видимости, отрывах льда у берега и устойчивой плюсовой температуре. Кроме того, в Калининграде в принципе нельзя выезжать на водоёмы на транспорте — вне зависимости от погодных условий.