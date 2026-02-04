Химик объяснил, почему в сильные морозы лучше забирать документы из машины

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В сильный мороз оставленные в машине на ночь документы могут испортиться из-за конденсации влаги. Об этом со ссылкой на кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрея Дорохова пишет Life в среду, 4 февраля.

По словам специалиста, проблема возникает из-за резкого перепада температурных условий. Документы за ночь сильно охлаждаются, а когда человек садится в машину, в салоне быстро повышается влажность — прежде всего из-за дыхания. В результате на холодных поверхностях начинает оседать влага.

Дорохов объяснил, что на окнах в таких условиях появляется изморозь, а на бумагах — роса. Документы намокают, даже если внешне это не сразу заметно. Особенно активно процесс идёт, когда температура опускается ниже так называемой точки росы, которая зависит от влажности воздуха.

В мороз влага конденсируется практически всегда — даже при влажности около 5%. Если бумаги регулярно подвергаются такому воздействию, они быстро приходят в негодность.

«Если документы без обложки и если будут намокать регулярно, они испортятся от влаги, это точно. Печати растекутся, шрифт, может, и не уплывёт, а подписи ручкой — легко. И сама бумага станет влажной, помятой и непригодной для использования», — подытожил химик.