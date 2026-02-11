16:38

«Ну чем не мы в 80-х?»: житель Полесска снял детей на горке и заставил ностальгировать горожан (фото)

Фото: Игорь Чугай

Фотограф из Полесска заснял катания на народной горке, чем вызвал ностальгические воспоминания земляков. Об этом «Клопс» рассказал сам Игорь Чугай, сделавший серию чёрно-белых кадров. 

«Снимал для людей! Хотел развеять миф, что наши детки не такие, как мы! Специально фото сделал чёрно-белыми. Ну? Чем вам не мы в 80-х? За всё время не заметил ни одного смартфона в руках у юного поколения!» — отметил Игорь. 

Горку у озера Сердце в Полесске знают все. Игорь разместил работы в местном паблике и получил множество комментариев. 

«Мы катались так же, именно в этом месте в 80-х. Только нам от школы бежать было ближе и катались мы на портфелях», — вспомнила Ирина.

«Как в старые добрые времена», — согласилась Татьяна.

«Мы тоже там были рядом, видели, как катались. Здорово! Конечно, дети такие же, как и 30 лет назад, —  заметила Вера.

В Калининградской области морозы сковали льдом Балтику. Глыбы, наледь и сосульки преобразили берег, превратив его в инопланетный пейзаж.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
