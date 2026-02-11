«Ну чем не мы в 80-х?»: житель Полесска снял детей на горке и заставил ностальгировать горожан (фото)

ВКонтакте

Фотограф из Полесска заснял катания на народной горке, чем вызвал ностальгические воспоминания земляков. Об этом «Клопс» рассказал сам Игорь Чугай, сделавший серию чёрно-белых кадров.

«Снимал для людей! Хотел развеять миф, что наши детки не такие, как мы! Специально фото сделал чёрно-белыми. Ну? Чем вам не мы в 80-х? За всё время не заметил ни одного смартфона в руках у юного поколения!» — отметил Игорь.