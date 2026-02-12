В детской поликлинике Советска прорвало трубу и обвалилось потолочное покрытие (фото)

ВКонтакте

В детской поликлинике Советска труба с холодной водой дала течь. Фото с последствиями бедствия опубликовали в сообществе «Проспали Советск» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, потоп случился 8 февраля. На следующий день не выдержал и рухнуло декоративное потолочное покрытие на входе в медучреждение. Никто из посетителей не пострадал. До конца недели попасть в здание можно через чёрный ход.