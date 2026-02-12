13:18

В детской поликлинике Советска прорвало трубу и обвалилось потолочное покрытие (фото)

  1. Калининград
В детской поликлинике Советска труба с холодной водой дала течь. Фото с последствиями бедствия опубликовали в сообществе «Проспали Советск» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, потоп случился 8 февраля. На следующий день не выдержал и рухнуло декоративное потолочное покрытие на входе в медучреждение. Никто из посетителей не пострадал. До конца недели попасть в здание можно через чёрный ход. 

Фото предоставили в медучрежедении

Как рассказали «Клопс» в поликлинике, учреждение готовится к ремонту потолка у главного входа. Его необходимо просушить, а со следующей недели начнётся замена плитки. Процедурный кабинет и выдача детского питания работают по расписанию.

Такая же ситуация произошла в поликлинике Янтарного.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
1 112
Здравоохранение и медицина