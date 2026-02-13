13:39

Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни

  1. Калининград
Автор:
Сотрудники парка откапывают дорожки от снега | Фото: пресс-служба нацпарка Куршская коса
Сотрудники парка откапывают дорожки от снега. Фото: пресс-служба нацпарка Куршская коса

Отдыхающим и гостям региона лучше воздержаться от поездок на Куршскую косу. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

«Несмотря на все усилия госинспекторов, из-за погодных условий ходить по экологическим тропам небезопасно. Большая просьба воздержаться в ближайшие дни от поездок на Куршскую косу в целях экологического туризма и отдыха!» — обратились к посетителям в администрации. 

В парках Калининграда и Гурьевска ограничений нет. Зоопарк работает в штатном режиме, на выходные там даже запланирована ботаническая экскурсия. 

Гамамелис | Фото: Ботанический сад БФУ им. И. Канта
Гамамелис | Фото: Ботанический сад БФУ им. И. Канта
Гамамелис. Фото: Ботанический сад БФУ им. И. Канта

В Ботаническом саду предупредили, что в пятницу, 13 февраля, в оранжерее санитарный день. Погреться не получится, а вот желающих взглянуть на меланхоличные зимние пейзажи тут ждут. Тем более что недавно расцвёл гамамелис.

«И это несмотря на снег! Весна близко!» — оптимистично заверили в ботсаду.

В калининградском ботаническом саду открылся портал в Нарнию.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Море и побережье Туризм Зоопарки, парки