Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни

Отдыхающим и гостям региона лучше воздержаться от поездок на Куршскую косу. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

«Несмотря на все усилия госинспекторов, из-за погодных условий ходить по экологическим тропам небезопасно. Большая просьба воздержаться в ближайшие дни от поездок на Куршскую косу в целях экологического туризма и отдыха!» — обратились к посетителям в администрации.

В парках Калининграда и Гурьевска ограничений нет. Зоопарк работает в штатном режиме, на выходные там даже запланирована ботаническая экскурсия.